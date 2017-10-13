مدير حملة مشيرة خطاب: لن نترك قطر تفوز باليونسكو

كتب – محمود رمزي:

قال السفير محمد العرابي، مدير الحملة الانتخابية للسفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إن مصر لن تدعم المرشح القطري في الجولة النهائية باعتباره مرشحا لدولة تُعادي مصر والدول العربية.

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وخسرت المرشحة المصرية أمام نظيرتها الفرنسية أودري أزولاي في جولة الإعادة التي جرت اليوم الجمعة، لاختيار المرشح الثاني الذي سينافس قطر في المرحلة الأخيرة من الانتخابات، وذلك بحصولها على 25 صوتا مقابل 31 لمرشحة فرنسا.

وأضاف العرابي في تصريحات لمصراوي: "لن نترك المرشح القطري يفوز برئاسة المنظمة، ومصر خاضت المعركة الانتخابية بكل شرف وأمانة".

ودعا مدير الحملة الانتخابية لمشيرة خطاب، ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة، بالتصويت للمرشحة الفرنسية في الجولة الأخيرة التي تجرى مساء اليوم.