"رامي صبري" ليس الأول.. حكاية 6 مشاهير "هاربين من التجنيد"

مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

لم يكن الفنان رامي صبري، أول فنان يتهم بالتهرب من تأدية الخدمة العسكرية، فقد سبقه عدد من الفنانين تهربوا من تأدية الخدمة العسكرية، وتقدم بعضهم للمحاكمة، وحُكم عليهم بالحبس لمدة سنة كاملة.

"مصراوي" يرصد في التقرير التالي أبرز الفنانين الذين تهربوا من تأدية الخدمة العسكرية:

رامي صبري

ألقت ضباط مباحث قسم شرطة المعادي، اليوم الجمعة، القبض على المطرب رامي صبري، من محل مسكنه بمنطقة المعادي، عقب صدور قرار ضبط وإحضار له لتهربه من أداء الخدمة العسكرية.

وأوضح مصدر أمني أنه تم وضع رامي صبري، داخل الحجز بعد تسليم كل متعلقاته الشخصية لأمانات القسم، وتم تسليمه للشرطة العسكرية.

أوكا وأورتيجا

اكتشفت سلطات المطار، في إبريل 2017، تهرب كل من محمد صلاح، الشهير بـ "أوكا"، 25 سنة، وأحمد متولي الشهير بـ "أورتيجا"، 27 سنة من الخدمة العسكرية، أثناء سفرهم إلى دبي، لاستخراجهم قيد عائلي "مزور".

ولم يتقدم "أوكا و أورتيجا" أي مستند يفيد تأديتهم للخدمة العسكرية، ولم يحصلا على أي موقف رسمي خاص بهم سواء بالإعفاء أو التأجيل، لذلك تم اقتياد المطربين إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم بتهمة تزوير أوراق رسمية والهروب من الخدمة العسكرية، حتى أفرجت عنهم النيابة بعد حبس دام لدمة 40 يومًا.

تامر حسني

واتهم الفنان تامر حسني، في أكتوبر 2006، في قضية تزوير شهادة الجيش، للتهرب من أداء الخدمة العسكرية، وتزوير في شهادة جامعية تابعة لكلية التجارة جامعة المنصورة، وحكُم عليه بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.

هيثم شاكر

كما اتهم المطرب هيثم شاكر، في نفس قضية تامر حسني عام 2006، بتهمة التزوير والتهرب من أداء الخدمة العسكرية، وحبس لمدة عام كامل.

مصطفى حجاج

اكتشفت نقابة المهن الموسيقية، في مارس 2016، تهرب الفنان مصطفى حجاج من تأدية الخدمة العسكرية، حينما تقدم بتجديد تصريح غناءه بالنقابة دون إرفاق شهادة الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية، فرفضت النقابة وعلى الفور وجمدت عضويته، لذلك قدم "حجاج" أوراقه للتجنيد لتأدية خدمته العسكرية.

مصطفى قمر

دارت خلافات بين الفنان مصطفى قمر وشقيقته، في عام 2015، ما جعل شقيقة "قمر" تتقدم بمستند للجهات المختصة يفيد بتهربه من الجيش، وعندما مثل أمام المحكمة تبين أنه لم يكن بالبلاد في الفترة المطلوب فيها تجنيده، وأنه عاد بعدما تخطي الثلاثين (السن القانوني للالتحاق بالجيش) لذلك أغلقت القضية.