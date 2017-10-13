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الأحد.. معهد الكبد بالمنوفية يطلق حملة لإعلان "زوير" خالية من "فيروس سي"

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مصراوي Masrawy

الأحد.. معهد الكبد بالمنوفية يطلق حملة لإعلان "زوير" خالية من "فيروس سي"

05:06 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

المنوفية - مروة فاضل:

أطلق معهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، حملة لإعلان قرية "زوير" خالية من "فيروس سي" بمركز شبين الكوم.

بدأت الحملة بالتوعية من خلال المساجد ومركز الشباب والكنيسة، وعقدت ندوة توعوية بمسجد الشورى وندوة بكنيسة القرية بحضور الدكتور محمد عفيفي المدرس المساعد بمعهد الكبد.

وسوف يشهد الأحد المقبل في الساعة الحادية عشر صباحًا، بدء المسح الفعلي بالمركز الصحي بقرية زوير لحصر المصابين بالفيروس ثم الحصول على العلاج المجاني.

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