إصابة 4 في تصادم سيارتين "ميكروباص" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 4 أشخاص، بكدمات وجروح متفرقة، اليوم الجمعة؛ إثر تصادم سيارتين "ميكروباص" على طريق "بلبيس – العاشر من رمضان" بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان"، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بالجسد.

ونقل المصابين إلى مستشفى "الغندور" ببلبيس، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.