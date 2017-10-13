إصابة 4 في تصادم سيارتين "ميكروباص" بالشرقية
إصابة 4 في تصادم سيارتين "ميكروباص" بالشرقية
05:01 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
ارشيفية
الشرقية – فاطمة الديب:
أصيب 4 أشخاص، بكدمات وجروح متفرقة، اليوم الجمعة؛ إثر تصادم سيارتين "ميكروباص" على طريق "بلبيس – العاشر من رمضان" بمحافظة الشرقية.
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان"، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بالجسد.
ونقل المصابين إلى مستشفى "الغندور" ببلبيس، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
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