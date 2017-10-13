وفد كنسي يزور أصغر مأذونة في مصر لتكريمها بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

هنأ وفد كنسي في قرية بنبان بمحافظة أسوان، برئاسة الأنبا موسى، سمر محمد بركة عثمان، التي صدر قرارًا بتعيينها مأذونة شرعية بالقرية، لتصبح أصغر مأذونة في مصر.

وقدم وفد الكنيسة بقرية بنبان بحري، بمركز دراو محافظة أسوان، حقيبة عمل، كهدية تذكارية لبركة، في دعم منهم لابنة قريتهم، أصغر مأذونة في مصر، خلال زيارة قام بها الوفد الكنسي لمنزل المأذونة.

وقال محمد بركة، والد "سمر"، إن زيارة الوفد الكنسي لهم تجسد علاقة الود والإخاء المتبادل بين المسلمين والمسيحيين داخل قرية بنبنان بحري، بمحافظة أسوان، مشيرًا إلى أن هذه اللافتة الإنسانية تعمق روح الوطنية والسماحة بين أبناء المجتمع الواحد، مقدمًا الشكر لقيادات الكنيسة بقرية بنبان، وكافة القيادات المسيحية بمحافظة أسوان.

وأعلنت محكمة الأسرة بأسوان، أول أكتوبر الجاري، تعيين "سمر" كثاني سيدة يتم تعينها مأذونة شرعية في أسوان، بعد السيدة "أم كلثوم محمد" التي تم تعيينها في مايو الماضي.

و"سمر" حاصلة على ليسانس الحقوق عام 2013، وتقدمت لشغل الوظيفة خلفًا لعمها الذي توفى في نفس العام الذي تخرجت فيه، وتنتظر أصغر مأذونة في مصر استلام دفاتر الزواج وأحكامه حتى تمارس، وظيفتها بالقرية خلال الفترة المقبلة.