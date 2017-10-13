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إقبال ضعيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بأسوان

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مصراوي Masrawy

إقبال ضعيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بأسوان

04:34 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

إقبال ضعيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بأسوان

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء النقابة العامة والفرعية، التي تجري بالنقابة الفرعية في أسوان، إقبالًا ضعيفًا، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تواجدت فيه أعداد قليلة من الأطباء للمشاركة في التصويت.

وقال الدكتور حامد مكي، نقيب الأطباء بأسوان، إن الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع شهدت إقبالاً ضعيفًا، وتوافد عدد قليل من الأطباء، ومن المقرر ارتفاع الأعداد في الفترة المسائية، موضحًا أنه يترشح للنقابة الفرعية في أسوان كلاً من الدكتور مصطفى أبو المجد، والدكتور صفوت سلامة على مقعد فوق السن.

وأضاف أن مرشحي النقابة الفرعية لتحت السن هم كلاً من الدكتورة أمل أحمد محمود، والدكتور عبدالرحمن محمد حسين، وقائمة أخرى تضم الدكتور أنور عبدالعزيز، والدكتور منير حلمي، والدكتور عبدالرحمن محمد، ومن لهم حق التصويت من الأطباء يتعدى الألف طبيب، مناشدًا الأطباء بالمشاركة في عملية الاقتراع خلال الساعات المقبلة.

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