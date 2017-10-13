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وكيلة «خارجية النواب»: قطر تنتهك العالم بإغراء المال

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وكيلة «خارجية النواب»: قطر تنتهك العالم بإغراء المال وكيلة «خارجية النواب»: قطر تنتهك العالم بإغراء المال

التحرير

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قالت النائبة غادة عجمي، وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن ما يحدث في انتخابات اليونسكو الآن واضح للعالم بأكمله أن «دولة قطر تنتهك العالم بإغراء المال، وتبين أنه تحت سيطرتها، وليس دول بعينها»، لافتة إلى أن «الأدلة واضحة للجميع سواء في الفيفا أو أشياء أخرى».

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وأوضحت عجمي لـ«التحرير» أن انتخابات اليونسكو أصبحت المعايير فيها «ليس بالحقائق والموضوعية ولا بالقوة والصلابة والتاريخ ولكن أصبحت بمن سيدفع أكثر»، وأضافت أنه على العالم أن يقرر بكل الدول والمؤسسات، هل سيقبل هذه الإهانة التي تعتبر سقطة في تاريخ البشرية أم سوف يثور على ما تريده قطر أو أي دولة مفسدة بتغيبر الحقائق؟ على حد قولها.

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التحرير

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