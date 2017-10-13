مدارس الإسكندرية «إهمال وقتل وفوضى».. والمحافظ: الباقي من المهلة أسبوع (صور)

التحرير

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مع ختام الأسبوع الثالث لانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2017 - 2018، تواجه مدارس الإسكندرية عدة مشكلات ما بين الإهمال والفوضى ووفاة طلاب.

مصرع طالب بعد سقوطه من الطابق الثالث

لقي شهاب أشرف محمد، طالب بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة عبد العزيز عبد الجواد الإعدادية، التابعة لإدارة شرق التعليمية، مصرعه، في أول أيام الدراسة إثر سقوطه من الطابق الثالث من نافذة الفصل فوق أحد الباعة الجائلين، خارج المدرسة.

تم نقل الطالب إلى مستشفى الطلبة، الذي أجرى له الإسعافات الأولية، ثم أوصى بنقله إلى المستشفى الجامعي، لإجراء أشعة مقطعية، والتي أوضحت ضرورة إجراء عملية جراحية له، ووافته المنية في أثناء إجراء الجراحة.

وقرر جمعة ذكري، وكيل وزارة التربية والتعليم، استبعاد مدير المدرسة والمشرف العام ومشرف الدور ومعلمة الحصة، لحين انتهاء التحقيقات، وتم تحرير محضر رقم 11251 إداري بقسم شرطة سيدي جابر، وتولت النيابة التحقيق في القضية، رقم 293 لعام 2017.

الكلاب الضالة تهدد حياة الطلاب

شهدت مدرسة كليوباترا الابتدائية التجريبية، مهاجمة الكلاب الضالة لعدد من التلاميذ وعقرت 3 منهم، هم: شهد وليد 7 سنوات، محمد أشرف 6 سنوات، وإسحق رزق 10 سنوات، ما أصاب أولياء الأمور والتلاميذ بحالة من الذعر.

وتضاربت الأقوال حول ما إذا كان الهجوم خارج المدرسة أو داخلها.

إيقافات بالجملة

كلف محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، جمعة ذكري وكيل وزارة التربية والتعليم، باستبعاد 3 من مديري المدارس بإدارة المنتزه التعليمية، لحين انتهاء التحقيقات معهم وهم: مدير مدرسة المشير عبد الغني الجمسي الثانوية، مدير مدرسة مصطفى كمال حلمي، ومدير مدرسة عبد العال أبو الغيط الإعدادية، لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي في الانتهاء من استعدادات العام الدراسي.

كما تم إحالة مدير إدارة العامرية التعليمية للتحقيق وإيقاف حوافزه المالية، وإحالة "ع.م"، مدير مدرسة العزة الابتدائية التابعة لإدارة العامرية، و5 أساتذة تغيبوا عن الحضور بالمدرسة، للتحقيق، وذلك عقب تكليف المحافظ لإدارة التفتيش بالمحافظة ومعاون المحافظ لشؤون التعليم، بشن حملة للتفتيش على المدرسة، للوقوف على حالتها قبل بداية العام الدراسي.

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كانت حملة تفتيشية قد توجهت إلى المدرسة، وتبين تغيب مدير المدرسة وحضور 5 فقط من طاقم العمل من إجمالى 30 فردا، وذلك بعد صدور تعليمات بعدم التغيب في الأسبوع الذي يسبق الدراسة، كما تبين من خلال التفتيش عدم وجود أمن على البوابات، وتهالك المدرسة بصفة عامة ووجود عطل في محول الكهرباء المغذي للمدرسة، وعدم وجود إخصائي المكتبة ووجود عطل في أجهزة الكمبيوتر، إذ يعمل جهاز من أصل 3 أجهزة، وكذا سوء حالة الحمامات والفصول بشكل عام، وعدم وجود معدات حماية مدنية.

كما تم إحالة مدير مدرسة قناة المحمودية الابتدائية، ومسئولي المتابعة والمرحلة للشؤون القانونية، لوجود قصور في أعمال الصيانة بالمدرسة.

وأمر محافظ الإسكندرية، بالتفتيش المالي والإداري على مدرسة الخنساء الإعدادية التابعة لإدارة شرق التعليمية، وتبين من خلال التفتيش على المدرسة عند مراجعة الأذون الخاصة بالانصراف وجود تلاعب بها، للتغطية على غياب البعض أو انصرافهم قبل مواعيد العمل الرسمية.

محافظ الإسكندرية يعنف مديري الإدارات

عنف محافظ الإسكندرية، مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بعد استعراض تقرير المتابعة عن حالة المدارس.

وقال المحافظ إنه تم تكليف فرق من الإدارة العامة للمتابعة والرقابة بالمحافظة، بالمرور على المدارس بشكل عشوائي ومفاجئ، من خلال خطة عمل لمتابعة الحالة العامة للمدارس، للوقوف على مدى استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنه تم رصد العديد من السلبيات.

وأضاف أن هناك مهلة أسبوعين لجميع الإدارات التعليمية لتلافي السلبيات والملاحظات، التي تم اتخاذها خلال المرور على المدارس، ووضع آلية لصيانة تلك المدارس بشكل تدريجي وفقا للمتاح حاليا، وانتهى من هذه المهلة أسبوع.

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل لجنة من 60 فردا، رصدت بعض السلبيات والإيجابيات، وهناك مديرو مدارس ومدرسون تم إيقافهم عن العمل، وتكريم البعض.

وأضاف وكيل الوزارة لـ"التحرير" أن واقعتي مصرع الطالب وعقر الكلاب تم إحالتهما للنيابة العامة، وتم إيقاف مديرين ومشرفين ومدرسين بالمدرستين.

يذكر أن محافظة الإسكندرية بها 2485 مدرسة بسعة مليون و150 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.





