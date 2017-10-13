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المفتي: لا نعرف خطوطا حمراء.. ونعمل 24 ساعة

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المفتي: لا نعرف خطوطا حمراء.. ونعمل 24 ساعة المفتي: لا نعرف خطوطا حمراء.. ونعمل 24 ساعة

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنهم يردون على جميع الأسئلة التي تأتي لهم، وليس هناك خطوط حمراء في الأسئلة التي ترد إلى دار الإفتاء.

وأضاف علام، خلال لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "نعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المجتمع، فالفتوى لا بد أن تحقق استقرار المجتمع".

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وذكر: "المؤتمر الدولي للفتوى سيبدأ الثلاثاء المقبل ويستمر لمدة 3 أيام، ويهدف للقضاء على الفتاوى الشاذة"، مشيرا إلى أن أهم محاور المؤتمر، فتوى تحقق الاستقرار وتحديد ماهيتها والمعايير التي تستند إليها، والمحور الثاني، التحديات التي يمكن مواجهتها من خلال الفتاوى المستقرة السليمة، وتضافر المحورين معا سيؤدي إلى البناء والعمران".

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