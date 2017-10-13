جمال هليل مندوبًا عن الأهلي في انتخابات اتحاد الطائرة

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حضر محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إلى انتخابات اتحاد كرة الطائرة كممثلا للقلعة الحمراء في اختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد فى الـ4 سنوات المقبلة.

يتنافس على مقعد الرئاسة كل من فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة الحالي للإنتخابات وخالد ناصف سليم نائب رئيس الاتحاد الأسبق.

أما على مقعد نائب الرئيس فيتنافس الثنائي جمال شيحة وعبد الحميد الوسيمى.

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وعلى منصب العضوية يتنافس كل من رؤوف عبد القادر وعمرو مخلوف وهناء حمزة وهويدا مندي ونور زكى ومحمد فرج وأحمد عبد الدايم و ياسر قمر وشريف محمد ومنير عطية وخالد أبو المعاطي وطلعت الطوبشىي وفريدة عصمت وجابر عبد العاطي ويوسف حسن وياسين أمين وأيمن طه ومجدى حافظ وممدوح حسنى ومحمد مصليحي.