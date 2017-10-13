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قبل ارتداء الجينز الأبيض.. 5 قواعد تحكمك منها "النحافة"

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مصراوي Masrawy

قبل ارتداء الجينز الأبيض.. 5 قواعد تحكمك منها "النحافة"

04:29 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

ترغب في ارتداء الجينز الأبيض؟.. 5 قواعد تحكمك من

كتب - هشام عواض:

تأتي في كثير من الأحيان الملابس البيضاء في صدارة موضة الأزياء سواء كانت القطنية أو الجينز، ولمواكبة الموضة عليك تنسيق البنطلون الجينز الأبيض بشكل معين، وذلك بحسب موقع "fashionbeans" المختص بالموضة والأزياء.

1 - لا ترتديه مع الأسود
تجنب التباين الشديد في الألوان بين الأسود والأبيض فلا ترتدي قميصًا أسود أو جاكيت أسود وجينز أبيض.
ويمكن ارتداء اللون الازرق الداكن مع الجينز الأبيض، هذا إذا ما أردت إظهار الجزء العلوي من الجسم وإخفاء السفلي في حال كان هناك أي عيوب تريد اخفاءها، مثل القِصر.

2-أبيض تمامًا
يمكنك ارتداء الجينز الأبيض مع اللون الأبيض من الأعلى لتبدو بالأبيض من الأعلى للأسفل من دون أي لون أخر.

3- الأبيض والبدلة
يمكنك ارتداء البنطلون الأبيض مع البدلة في حالتين فقط، الأولى أن ترتديه مع جاكتة وقميص أبيض وحذاء أبيض. أو بقميص أزرق فاتح وسترة من الكتان مع ربطة عنق زرقاء داكنة، وتذكر أن تتجنب اللون الأسود في الحذاء يمكنك أن تختار أي لون إلا الأسود.

4- تجنب الأحذية الداكنة والسوداء
إذا اردت ارتداء الجينز الأبيض يجب تجنب الأحذية الداكنة، فالجينز الأبيض يعتبر بيانًا قويًا بحد ذاته فارتدي معه الألوان الفاتحة كالبني مثلًا أو البيج أو الأزرق.

5- تجنب الأبيض إذا كنت بدينًا
الأبيض يعطي بيانًا قويًا وبالتالي إذا كنت رياضيًا ضخم البنية أو بدينًا فتجنب اللون الأبيض لأنه يجعلك تبدو أكثر سمنًا، لهذا هو مناسب أكثر لأصحاب الجسم النحيف.

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