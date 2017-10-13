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جهاز أكتوبر ينهي خطابات استلام "دار مصر"

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مصراوي Masrawy

جهاز أكتوبر ينهي خطابات استلام "دار "

04:33 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

دار مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر، إن الجهاز انتهى من خطابات الاستلام لشقق دار مصر ضمن الـ16 عمارة التي سيتم تسليمها للحاجزين بالمرحلة الأولى وإرسالها لبنك الإسكان والتعمير لمخاطبة الحاجزين.

وأضاف "سرور" في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن أي عمارات جديدة سيتم استلامها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتم تسليمها على الفور للحاجزين، لافتًا إلى أن أي حاجز لديه ملاحظات على الوحدة الخاصة به لابد أن يمتنع عن الاستلام، وسيتم التنسيق مع الهيئة الهندسية لتعديل هذه الملاحظات على الفور.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت أن العمارات التي سيتم تسليمها بمدينة 6 أكتوبر، هى أرقام: (2 – 5 – 6 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 145 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150).​

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مصراوي Masrawy

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