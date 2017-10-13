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أستاذ أمراض القلب: 60 مليون شخص مصابون بقصور عضلة القلب في العالم

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مصراوي Masrawy

أستاذ أمراض القلب: 60 مليون شخص مصابون بقصور عضلة القلب في العالم

04:31 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

أستاذ أمراض القلب: 60 مليون شخص مصابون بقصور عضلة القلب في العالم

أمراض القلب

كتبت - مادي غيث:
صرح الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية ورئيس مؤسسة كارديو أليكس، أن قصور عضلة القلب يمثل مشكلة صحية كبيرة تتفاقم حجمها على مستوى العالم، ويعاني من هذا المرض 60 مليون شخص.

وأضاف أستاذ أمراض القلب، أن خطورة قصور عضلة القلب أشد من عدة أنواع من السرطان؛ بسبب طبيعته كمرض يتقدم باستمرار، ومن الصعب استقرار حالة المصابين به.

وأوضح، أن حوالي 50% من المرضى معرضون لخطورة الوفاة خلال خمس سنوات من التشخيص، وتتطلب حالات المرضى تكرار الحجز في المستشفى، مما يزيد معدل الوفيات، ويشكل عبئًا اقتصاديًا مستمرًا، ويؤثر سلبا على جودة الحياة.

يذكر أن مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، أطلقت حملة "حِب الحياة" بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية مرضى قصور عضلة القلب، ومؤسسة كارديو أليكس، والجمعية المصرية لأمراض القلب، وشركة نوفارتس للأدوية.

تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على مرض قصور عضلة القلب وأحدث التطورات العلاجية؛ لتمنح الحملة أملاً جديدًا للمرضى نحو حياة أفضل وتشجع المصابين ومن يتولى رعايتهم على مناقشة أعراض المرض مع أطبائهم.

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