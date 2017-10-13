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شراكة بين هيئة تنشيط السياحة والاتحاد الإيطالي للشركات السياحية

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مصراوي Masrawy

شراكة بين هيئة تنشيط السياحة والاتحاد الإيطالي للشركات السياحية

04:28 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

شراكة بين هيئة تنشيط السياحة والاتحاد الإيطالي للشركات السياحية

كتب - مصطفى المنشاوي:

نظم المكتب السياحي المصري بإيطاليا، حفل استقبال لـممثلي منظمي الرحلات وشركات السياحة والاتحادات السياحية والإعلاميين الإيطاليين للإعلان عن مشروع الشراكة الإستراتيجية بين هيئة تنشيط السياحة والاتحاد الإيطالي لشركات السياحة Fiavet بحضور وزير السياحة يحيي راشد، والسفير هشام بدر سفير في إيطاليا، وعماد فتحي المستشار السياحي المصري.

وأكد وزير السياحة خلال كلمته في الحفل على أهمية السياحة الإيطالية بالنسبة للمقصد السياحى المصرى، واستعرض رحلة مسار العائلة المقدسة ومجهودات الدولة ووزارة السياحة لوضعها على خريطة السياحة الدينية العالمية.

وأشار إلى أهمية اعتماد الأيقونة الخاصة بها من قبل بابا الفاتيكان منذ عدة ايّام، كرمز رسولى للترويج لرحلة العائلة المقدسة -على غرار الرموز المعتمدة للحج من الفاتيكان- مثل شجرة الزيتون للحج بالقدس - وهو ما يعد خطوة هامة وأساسية لتضمين مصر في برنامج الحج الفاتيكانى لعام 2018.

من ناحيته، أشار السفير هشام بدر على أهمية العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا وأن هناك مساعى طموحة نحو تعميق العلاقات مع الجانب الإيطالى على كافة الأصعدة.

وفى معرض حديثه، أعلن رئيس اتحاد الشركات الإيطالي FIAVET عن مشروع الشراكة للترويج لمصر من خلال ١٠٠٠ شركة سياحة.

ويتضمن المشروع حملة ترويجية لمصر، من خلال ١٠٠٠ شركة سياحة إيطالية من أعضاء الاتحاد، في جميع أنحاء إيطاليا، وسيتم تنظيم مسابقة لأفضل واجهة عرض "فاترينة" تعرض المقصد السياحي المصري من خلال مجسم للهرم على كل وجه من اوجهه الأربعة إعلان عن وجهة سياحية بمصر، وستفوز أفضل ١٠ شركات برحلة تعريفية إلى مصر ينظمها المكتب السياحي وتستمر الحملة الإعلانية ست شهور من منتصف نوفمبر إلى منتصف أبريل.

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