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مجدي يعقوب: مدينة "أسوان الجديدة لعلاج القلب" مشروع إنساني مفتوح للجميع

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مصراوي Masrawy

مجدي يعقوب: مدينة "أسوان الجديدة لعلاج القلب" مشروع إنساني مفتوح للجميع

04:27 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

كتبت - مادي غيث:

قال الدكتور مجدي يعقوب، إن مرض هبوط القلب خطير، ويُصاب به الكثيرون، ولمدة طويلة لم يكن لدى المواطنين وعي بهذا المرض، وحتى الآن هناك معلومات غير معروفة عنه.

وأضاف، في كلمته بمؤتمر إطلاق حملة "حِبْ الحياة" للتوعية بمرض قصور عضلة القلب، اليوم الجمعة، أنه مع مرور الوقت أصبح هناك فهم للمرض وبدأ معرفة أهمية المرض وطريقة علاجه بالعلم وفهم الأسباب وعلاجها.

وأشار جراح القلب العالمي، إلى أن المصابين بمرض هبوط القلب لا يموتون وإنما تدمر حياتهم، وفي مركز أسوان نعالج أمراض القلب بطريقة علمية صحيحة.

وأوضح، أن المدينة الجديدة التي يتم إنشاؤها في أسوان الآن مشروع إنساني مفتوح للجميع "الغني والفقير والأبيض والأسود" بالمجان، ولا توجد تفرقة بين أحد، متابعا: "الدكاترة وظيفتهم معالجة الفقراء".

وأكد أن هناك ٣٠٠٠ مريض على قائمة الانتظار، ومدينة أسوان العلاجية الجديدة مدينة علمية علاجية جميلة لعلاج الجميع، مشددًا على أن أمراض القلب في غاية الأهمية ولابد من محاربتها وعلاجها بطريقة صحيحة على أعلى مستوى.

يذكر أن مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، أطلقت حملة "حِب الحياة" بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية مرضى قصور عضلة القلب، ومؤسسة كارديو أليكس، والجمعية المصرية لأمراض القلب، وشركة نوفارتس للأدوية.

تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على مرض قصور عضلة القلب وأحدث التطورات العلاجية؛ لتمنح الحملة أملاً جديدًا للمرضى نحو حياة أفضل وتشجع المصابين ومن يتولى رعايتهم على مناقشة أعراض المرض مع أطبائهم.

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