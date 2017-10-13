الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مواطن بالطالبية

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، في كشف غموض واقعة وضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص بالطالبية، وقام بقتله ثلاثة من العناصر الإجرامية للاستيلاء على إيجار المحل الخاص به.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الجمعة، إنه في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، لكشف غموض واقعة بلاغ المواطنة "منال.ر" لقسم شرطة الطالبية بشأن غياب زوجها "هشام.م"، 57 سنة، ومقيم بذات العنوان، وعقب توجهه لمقابلة المحامي الخاص به لإنهاء خلاف مع أحد الأشخاص حول محل مستأجر من زوجها لأحد الأشخاص كائن بشارع الأهرام.

وأضاف البيان، أنه تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب واقعة غياب المذكور كلٍ من "جلال.س"، 43 سنة، عاطل، مسجل شقي خطر فرض سيطرة، وسبق اتهامه في 23 قضية آخرهم قضية قتل، و "علاء.ش"، 36 سنة، فرارجي، و "محمد.إ"، 27 سنة، جزار، مقيمين جميعًا بمنطقة الكوم الأخضر دائرة قسم الطالبية.

واستعان المجني عليه بالمتهم الأول نظرًا لسطوته الإجرامية لإنهاء علاقة إيجارية بينه وبين مستأجر الملهي الليلي المشار إليه، وأنه بتاريخ اختفائه شوهد صحبة المتهمين المذكورين على مقهى ملك المتهم الأول كائن أسفل العقار سكنه ولم يغادره.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترف الأول برغبته في الاستيلاء على القيمة الإيجارية للمحل ملك المجني عليه، فعقد العزم على قتله وإخفاء جثته، وفي سبيل ذلك اتفق مع المجني عليه لمقابلته بالمقهى ملكه، واستدرجه لمكتب ملحق بالمقهى بدعوى إبرام عقد خفره للملهى فيما بينهما ليتمكن من تحصيل القيمة الإيجارية من مستأجرة، وعقب تحرير العقد استعان بالثاني لتقييده وتعدى عليه بالضرب بآلة حادة "شاكوش" مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته، ثم قام بمساعدة الثالث وقاموا بدفنه بأرضية غرفة خاصة بالعقار سكن الأول، وأيد الثاني والثالث ما جاء بأقوال الأول، وبإرشادهم أمكن استخراج جثة المجني عليه.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.