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القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم 38 قطعة سلاح ناري بأسيوط

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مصراوي Masrawy

القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم 38 قطعة سلاح ناري بأسيوط

04:20 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم 38 قطعة سلاح ناري بأسيوط

المتهمين

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار في الأسلحة النارية وبحوزتهم 38 قطعة سلاح ناري.

وقامت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع الإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من ضبط كلٍ من "جابر م،57 سنة، مزارع، سبق اتهامه في 5 قضايا "سلاح، تنقيب عن آثار، ومحمد م،23 سنة، عامل، سبق اتهامه في 5 قضايا "سلاح، اتجار في أسلحة"، وأحمد م، 27 سنة، عامل، سبق اتهامه في 6 قضايا "سلاح، سرقة ".

مقيمون بدائرة مركز شرطة صدفا وبحوزتهم 38 فرد محلى الصنع عبارة عن (34 فرد رصاص، 4 فرد خرطوش) بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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