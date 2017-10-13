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نقيب الأطباء يطالب البرلمان بمناقشة مشروع قانون "المسئولية الطبية"

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مصراوي Masrawy

نقيب الأطباء يطالب البرلمان بمناقشة مشروع قانون "المسئولية الطبية"

04:25 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

نقيب الأطباء

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن النقابة تقدمت لمجلس النواب بمقترح كامل لمشروع قانون المسئولية الطبية، مناشدا المجلس بحث المشروع بخطوات جدية تهميدا لإقراره.

وأضاف "خيري" في تصريحات لمصراوي: "الأطباء مظلومون وأطباء الامتياز مظلومون بشدة"، مشيرا إلى أن طبيب الامتياز يعاني من ضعف المرتبات والمكافآت، قائلًا: "مش بتزيد عن 260 جنيهًا"، فضلا عن عدم تمتعه بالتأمين الصحي أو سكن للمغتربين.

وأشار إلى أنه سيتم بحث عدة مشكلات خلال الفترة المقبلة من قبل أعضاء الهيئة منها، أوضاع طلاب الامتياز وتحمل طلاب الدراسات العليا تكاليف الدراسة، مشيرا إلى أن القانون ينص على تحمل الوزارة التكاليف وهو ما لا يحدث.

وأوضح نقيب الأطباء أنه يجب - أيضا - تشجيع الأطباء على تحضير الدراسات العليا والزمالة في طب الأسرة، لما لذلك من توفير لخدمة أفضل للمواطنين".

يشار إلى أنه تجرى اليوم انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الاقتراع، صباح الجمعة، في 27 محافظة أمام أعضائها للتصويت في انتخابات التجديد النصفي على 12 مقعدًا في مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

ودعت اللجنة، جميع الأطباء المشاركين في الانتخابات لسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2016، ليتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.

ويبلغ عدد الأعضاء المقيدين في النقابة ولهم حق التصويت ما يقرب من 250 ألف عضو، فيما يتنافس في الانتخابات 51 مرشحًا على 12 مقعدًا من مجلس النقابة العامة، ويشرف على الانتخابات 44 مستشارًا في 27 مقرًا انتخابيًا.

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مصراوي Masrawy

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