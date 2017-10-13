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استنفار أمني قبل مباراة الزمالك وطنطا باستاد غزل المحلة

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مصراوي Masrawy

استنفار أمني قبل مباراة وطنطا باستاد غزل المحلة

04:05 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

استنفار أمني قبل مباراة الزمالك وطنطا باستاد غزل المحلة

مباراة الزمالك وطنطا

الغربية – مروة شاهين:

شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم الجمعة، حالة من الاستنفار الأمني فرضتها الأجهزة الأمنية لتأمين محيط استاد غزل المحلة استعدادا لمباراة طنطا والزمالك في إطارات مباريات الدوري الممتاز.

من جانبه أصدر اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية توجيهاته إلى اللواء عبداللطيف الحناوي حكمدار الأمن بالمحلة وسمنود، بضرورة انتشار طواقم أمنية من قوات الشرطة الثابتة والمتحركة وحول أبواب دخول الأفراد إلى استاد غزل المحلة.

وكشفت مصادر داخل استاد غزل المحلة إلى تغيير أقفال الأبواب المؤدية إلى ساحة الملعب ومدرجات الجماهير قبل 5 ساعات من بدء المباراة حفاظا على تأمين فعاليات المباراة بعد تجمهر العشرات من الجماهير لدخول المباراة.

كما أرسل نادي طنطا الرياضي فاكسا وخطابات رسميا إلى قيادات مديرية الأمن ومسؤولي استاد غزل المحلة على ضرورة الالتزام بالأعداد المقررة لحضور المباراة سعيا فى الخروج بالمباراة بصورة لائقة باسم نادي طنطا.

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