بالصور.. حفل خطوبة "مناع ودنيا" بطلي واقعة "حضن الجامعة" ​

الغربية - مروة شاهين:

احتفل الطالبان، بطلا واقعة "الحضن" بكلية الحقوق بجامعة طنطا، بحفل الخطوبة رسيمًا أمس الخميس، في مدينة بسيون، حضره أسرة الطالب والطالبة، بعد أن كانا حديث الساعة في الفضائيات والإعلام.

وقال مناع محمد السعدني الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، إن دينا الطالبة بكلية الآداب بجامعة طنطا هي خطيبته منذ فترة، لكن أمس كان حفل الشبكة وإعلان الخطوبة رسميًا في حضور عائلته وعائلتها.

وأضاف مناع: "كنا قاريين فاتحة، وكنا المفروض نلبس دبل الخطوبة، وقلت أعمل لدينا مفاجأة في الكلية، كان نفسي أفرحها، وما فعلناه تصرف عفوي"، أنا عارف أني غلطان وعارف إن ده حرم جامعي، وليه احترامه بس أصحابي احتفلوا بينا والحضن جاء بشكل عفوي".

وتسببت صور نشرت على مواقع التواتصل الاجتماعي، تظهر مناع ودينا، وهما يحتضنان بعضهما داخل حرم جامعة طنطا، ما أدى لقرار من إدارة الجامعة بفصلهما من الدراسة.