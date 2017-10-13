بالصور.. إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بسوهاج، اليوم الجمعة، إقبالاً كثيفاً بعد صلاة الجمعة، بعد أن شهدت إقبالاً ضعيفاً في الساعات الأولى من بداية عملية التصويت وفتح الصناديق في الساعة التاسعة صباحًا.

وتجرى الانتخابات في نادي أعضاء المهن الطبية بحي شرق مدينة سوهاج، تحت إشراف المستشار محمد عاشور.

ويتنافس على مقعدي فوق السن كل من إسحاق إبراهيم، جوزيف شهدي، رأفت زوبعة، كمال الشرقاوي، محمد لطفي، فيما يتنافس على مقعدي تحت السن كل من أحمد عويش، أحمد مصطفى، النمر محمدين، محمد أبوعفاش، محمود طنطاوي، هيثم عطية، محي رشوان.

وشهدت عملية انتخابات التجديد النصفي للأطباء تواجدًا أمنيًا مكثفًا بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج.