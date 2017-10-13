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الأموال العامة: ضبط ٩ قضايا متنوعة و١٧ متهمًا خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

الأموال العامة: ضبط ٩ قضايا متنوعة و١٧ متهمًا خلال أسبوع

04:00 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

الأموال العامة: ضبط ٩ قضايا متنوعة و١٧ متهمًا خلال أسبوع

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط ٩ قضايا متنوعة و١٧ متهمًا خلال أسبوع.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال أسبوع، من ضبط عدد "7" قضايا بإجمالي عدد "12" متهمًا، جملة المبالغ فيها بلغت (31,350 دولار أمريكي، واحد مليون ريال برازيلي، و1790 يورو، و 4,812 ريال سعودي، و 583 ريال قطري، و110 دينار ليبي، و 24 دينار كويتي، و36 دينار أردني، و 10 ليرة تركي، و5 دينار بحريني، و 96,200 جنيه مصري.

كما تم ضبط 20 مليون جنيه مستنديًا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتم ضبط عدد "2" قضية بإجمالي عدد "5" متهمين، جملة المبالغ فيها بلغت "580,000 ألف دولار أمريكي تم ضبطها مستنديًا" في مجال التحويلات المالية غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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