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رئيسة تايوان تزور ثلاثة حلفاء في جنوب المحيط الهادي

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مصراوي Masrawy

رئيسة تايوان تزور ثلاثة حلفاء في جنوب المحيط الهادي

04:12 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

رئيسة تايوان تزور ثلاثة حلفاء في جنوب المحيط الهادي

رئيسة تايوان تساي إينج وين

تايبيه - (د ب أ):
تزور رئيسة تايوان، تساي إينج وين، ثلاث دول جنوب المحيط الهادي، تشملها قائمة تتقلص بشأن الدول التي تعترف رسميا بالجزيرة.

وستقوم تساي بزيارات إلى جزر مارشيل وجزر سليمان وتوفالو في الفترة من 28 أكتوبر حتى الرابع من نوفمبر، طبقا لما قاله نائب وزير الشؤون الخارجية، وو شيه-شونج في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وتطالب الصين بأحقيتها في السيادة على تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي منذ نهاية حرب أهلية في عام 1949، وليس هناك أي علاقات رسمية بين الدولتين.

وقال وو "تايوان بوصفها دولة سيادية مستقلة، من الطبيعي لزعيمتها الوطنية أن تزور الحلفاء الدبلوماسيين".

وكانت تايوان قد خسرت اثنين من حلفائها بسبب الضغط الصيني منذ أن تم التصويت للحزب "التقدمي الديمقراطي" المؤيد للاستقلال، بزعامة تساي في العام الماضي.

وفي ديسمبر، خرجت ساو تومي وبرينسيت، وهي إحدى الدول الصغيرة، قبالة سواحل غرب إفريقيا، من قائمة الدول التي تعترف رسميا بتايوان.

وفي يونيو، قطعت بنما العلاقات الدبلوماسية التي أقامتها منذ فترة طويلة مع تايوان، وأقامت علاقات مع الصين، تاركة للجزيرة 20 حليفا دبلوماسيا فقط.

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