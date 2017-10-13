"سلماوي": مصر واجهت "أسلحة محرمة دوليا" في انتخابات اليونسكو

كتب – محمود رمزي:

قال الكاتب الكبير، محمد سلماوي، إن خسارة السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر في انتخابات المدير العام لمنظمة اليونسكو بجولة الإعادة مع مرشحة فرسا؛ نتيجة اعتمادها على خوض المنافسة بشرف وأمانة.

وأضاف "سلماوي" في تصريحات لـمصراوي، أن "خطاب" لم تقبل الصفقات التي عُرضت عليها خلال السباق الانتخابي، مشيرًا إلى أنه موجود طوال مدة الانتخابات في فرنسا.

وتابع: "مصر واجهت أسلحة محرمة دوليا في سباق اليونسكو، وهي سلاح الرشاوى القطرية، والابتزاز الأمريكي والإسرائيلي وتهديدهما بالانسحاب من عضوية المنظمة نتيجة ما وصفوه بدعم المنظمة للعرب".

وشدد "سلماوي"، على أن مصر تعرضت لمعركة "غير شريفة"، في وقت اعتمدت فيه على كفاءة مرشحتها، وتاريخها المشرف في كل المناصب، موضحا: "اليونسكو من الآن لم تعد صوت دول العالم الثالث كما كانت".

وأشار الكاتب الكبير، إلى أن جميع ممثلي المجلس التنفيذي للمنظمة أكدوا أن مرشحة مصر هي الأفضل لتولي رئاستها الفترة الراهنة، لافتا أن مرشحة فرنسا كسبت السباق الانتخابي؛ نتيجة دعم جماعات الضغط اليهودية على ممثلي الدول، حسب قوله.

وأضاف "سلماوي" أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية برؤساء الدول التي يحق لها التصويت في الانتخابات، ما ساهم في فوز المرشحة الفرنسية.