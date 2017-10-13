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مديرة الموارد بـ"تحيا مصر": 6 آلاف جنيه إيراد معرض "سميرة أحمد" حتى الآن

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مصراوي Masrawy

مديرة الموارد بـ"تحيا ": 6 آلاف جنيه إيراد معرض "سميرة أحمد" حتى الآن

04:01 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

كتبت: أسماء يحيى:

قالت عزة قورة، مدير تنمية الموارد والاتصالات بصندوق تحيا مصر، إن الفنانة سميرة أحمد أدت الدور الأكبر في تنظيم المعرض المقام، الجمعة، بنادي الجزيرة الرياضي، داعية جميع الفنانين للاقتداء بها.

ونظم صندوق تحيا مصر، الجمعة، بالتعاون مع الفنانة سميرة أحمد معرضا بنادي الجزيرة الرياضي؛ لبيع المقتنيات والملابس التي ارتدتها الفنانة في أعمالها والتبرع بالعائد لصالح الصندوق.

وأضافت في تصريحات لمصراوي اليوم: "الفنانة سميرة أحمد لديها حس وطني عالي، ولا تريد أن يقتصر دورها على الجانب الترفيهي والاجتماعي، وبادرت بهذه الفكرة ﻷنها تريد دعم المشروعات الاجتماعية".

وأشارت إلى أن إيراد المعرض بلغ 6 آلاف جنيه حتى الآن، على أن يتم جرد ما تم بيعه بنهاية اليوم.

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