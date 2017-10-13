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مصر تهنئ مرشحة فرنسا لليونسكو وتتمنى فوزها بالمنصب

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مصراوي Masrawy

تهنئ مرشحة فرنسا لليونسكو وتتمنى فوزها بالمنصب

03:58 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

مصر تهنئ مرشحة فرنسا لليونسكو وتتمنى فوزها بالمنصب

القاهرة- أ ش أ:

هنأت مصر، المرشحة الفرنسية، أودري اوزلاى، بعد اجتيازها انتخابات التصفية على المركز الثاني في انتخابات اختيار مدير عام اليونسكو الجديد.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة-، دعمها الكامل للمرشحة الفرنسية في الجولة الأخيرة المقرر عقدها مساء الجمعة.

وأعربت عن ثقتها في جدارة المرشحة الفرنسية وقدرتها على إدارة منظمة اليونسكو في حال فوزها في الانتخابات، استنادا إلى ما تتمتع به من خبرة واسعة في هذا المجال، ودعم فرنسا للمنظمة الدولية واولية تحقيق أهدافها ومقاصدها العالمية.

وأشادت مصر، بالعلاقات المتميزة والروابط التاريخية التي طالما جمعت بين مصر وفرنسا، ومستوى التعاون والتضامن القائم بين البدلين على كافة المستويات، والذي يبرهن كل يوم على الحرص المتبادل على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين المصري والفرنسي.

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