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ضبط نحو 6 آلاف قضية إشغال طريق وأكثر من ألف بائع متجول بالقاهرة خلال سبتمبر

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مصراوي Masrawy

ضبط نحو 6 آلاف قضية إشغال طريق وأكثر من ألف بائع متجول بالقاهرة خلال سبتمبر

03:53 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

ضبط نحو 6 آلاف قضية إشغال طريق وأكثر من ألف بائع متجول بالقاهرة خلال سبتمبر

الحملات الأمنية

كتب- علاء عمران:

شنت إدارة شرطة المرافق بالقاهرة عددا من الحملات الأمنية والانضباطية المكبرة التي استهدفت الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالعاصمة، نظراً لما رصدته المتابعة من انتشار عدد من الظواهر السلبية التي تؤثر على المظهر العام للمنطقة مثل عربات المأكولات وخلافه بالإضافة لإعاقة حركة المرور وقيام بعض المقاهي والمحال العامة بإدارة نشاطها دون ترخيص من الجهات المختصة .

وأسفرت الحملات - خلال شهر سبتمبر الماضي - عن تحقيق النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 22 ألفا و657 إزالة إدارية، و5 آلاف و836 إشغال طريق، وألفين و352 تلوث بيئة، وألفين و446 إدارة محال عامة ومقاهي بدون ترخيص، وألف و248 بائعا جائلا، و382 عربة يد، و138 تروسيكلا لبيع الفاكهة، و262 فاترينة لبيع المأكولات، و69 عربة كارو، و100 لافتة إعلان مخالفة ، و119 حاجز حديدي وسلاسل ، و119 غلقا إداريا.

جاء ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لإعادة الوجه الحضاري بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى ميادين وشوارع العاصمة الأمر الذي يساعد في تحقيق السيولة المرورية.

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