إصابة ضابط وأميني شرطة في انقلاب سيارة بطريق إسكندرية-مطروح الساحلي
إصابة ضابط وأميني شرطة في انقلاب سيارة بطريق إسكندرية-مطروح الساحلي
03:52 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
انقلاب سيارة شرطة
كتب - علاء عمران:
أصيب ضابط وأميني شرطة فى انقلاب سيارة شرطة بطريق إسكندرية-مطروح الساحلي، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.
كانت غرفه عمليات المرور، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير بطريق إسكندرية مطروح الساحلي، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة شرطة تابعة لادارة البحث الجنائي قيادة عاطف محمد، أمين شرطة، فاختلت عجلة القيادة بيده وانقلبت السيارة.
وأسفر الحادث عن إصابة سائقها والملازم أول محمد أيمن، 25 سنة، وعبد الحميد عبد الرحمن، أمين شرطة، وتم نقلهم لمستشفى الشرطة.
وأمر اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
انتشار أمني مُكثف بكافة ميادين القاهرة.. والداخلية تدفع بالشرطة النسائية
-
مصرع مساعد مدير أمن السويس وأميني شرطة في حادث انقلاب سيارة
-
القبض على موظف بحوزته 14 تمثال أثري -(صور(
-
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين بالسطو المسلح على محل مصوغات بالبحيرة
إعلان
إعلان