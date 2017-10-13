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تركيا تعتقل 53 شخصًا لصلتهم بجماعة جولن

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مصراوي Masrawy

تركيا تعتقل 53 شخصًا لصلتهم بجماعة جولن

03:59 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

تركيا تعتقل 53 شخصًا لصلتهم بجماعة جولن

الشرطة التركية

انقرة - (د ب أ):
ذكر مصدر بالشرطة التركية، أنه تم القبض على 53 شخصًا على الأقل، اليوم الجمعة، بسبب صلاتهم المزعومة بمنظمة فتح الله جولن، التي تصفها التركية بأنها إرهابية، وتتهمها بقيادة محاولة الانقلاب التى تم احباطها العام الماضى.

وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه بسبب القيود المفروضة على التحدث الى وسائل الاعلام، انه تم القبض على المشتبه فيهم خلال عمليات مكافحة الإرهاب فى 15 مقاطعة بما فيها ازمير وبورصة وقونيا وطرابزون، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

ووفقا للأناضول، كان قد تم اصدار أوامر توقيف بحق 115 مشتبها فيهم بسبب صلات مزعومة بجماعة فتح الله جولن وبتمويل جماعة" إرهابية"، وتزوير وثيقة رسمية،بحسب وكالة الأناضول.

يذكر أن فتح الله جولن نفى تورطه في محاولة الأنقلاب التي وقعت في يوليو العام الماضي.

ويقبع نحو 50 ألف شخص في السجون على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، وفقد أكثر من 120 ألف شخص وظائفهم في عمليات التطهير التي تلت المحاولة .

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مصراوي Masrawy

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