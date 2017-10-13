الخارجية الأمريكية: لن نمول أي منظمة تقبل فلسطين كعضو فيها

القاهرة – (مصراوي):

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إن السبب الأول وراء قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة اليونسكو، يتعلق بـ"التمويل".

وأوضحت نويرت أن الكونجرس مرر قانونًا، وكجزء من هذا القانون، لا تستطيع الحكومة الأمريكية توفير التمويل لأي كيان تابع للأمم المتحدة يقبل الفلسطينيين كدولة عضو، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية لأن تنظر في الأمر.

وأضافت: "كنا متأخرين بمبلغ 550 مليون دولار أو ما يقارب ذلك. لذا السؤال هو هل نريد أن ندفع هذا المال؟ وهل نريد أن ندفع المزيد من المال في المستقبل بينما ثمة قانون يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع توفير التمويل لأي كيان تابع للأمم المتحدة يقبل الفلسطينيين كدولة عضو؟ إذن الجانب المالي هو أحد جوانب هذا القرار".

وأشارت المتحدثة إلى أن الجانب الثاني من القرار هو أن أمريكا ترغب بأن ترى إصلاحًا في الأمم المتحدة بشكل عام، مضيفة: "نعتبر أن هذا التحيز المناهض لإسرائيل والموثق منذ وقت طويل من قبل اليونسكو ينبغي أن ينتهي. لذلك اتخذت الولايات المتحدة هذا القرار بعد عملية تداولية طويلة بشأن الانسحاب".

واعتبرت أنه إذا أرادت اليونسكو أن تصلح نفسها وتعود إلى نقطة تروج فيها بالفعل للتربية والتعليم وما إلى هنالك، فغن أمريكا يمكنا أن تعيد النظر في الموضوع، مشددة على أن اتخاذ القرار في الوقت الحالي ليس له علاقة بانتخابات المدير العام الجرية منذ أربعة أيام.