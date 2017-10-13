إسبانيا لا تعتزم تسليم كاتب ألماني-تركي لأنقرة
إسبانيا لا تعتزم تسليم كاتب ألماني-تركي لأنقرة
03:49 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
الكاتب الألماني التركي دوجان أخانلي
مدريد - (د ب أ):
أعلنت وزارة العدل الإسبانية، اليوم الجمعة، في مدريد أن إسبانيا لن تسلم الكاتب الألماني-التركي دوجان أخانلي لتركيا.
وذكرت الوزارة، في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أن مجلس الوزراء في مدريد قرر ذلك بناء على اقتراح من وزير العدل رافيل كاتالا.
يذكر أن السلطات الإسبانية اعتقلت أخانلي في 19 أغسطس الماضي خلال قضائه عطلة في إسبانيا بناء على طلب تركي بملاحقته، إلا أنها أطلقت سراحه بعدها بيوم مع إلزامه بعدم مغادرة البلاد وتسجيل تواجده لدى الشرطة أسبوعيا.
وتتهم تركيا الكاتب المولود في مدينة كولونيا الألمانية بالمشاركة في جريمة قتل بدافع السرقة.
وينفي أخانلي هذه التهمة، موضحا أن هناك دوافع سياسية وراء طلب تسليمه.
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