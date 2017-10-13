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ننشر قائمة التعويضات الجديدة لعقود المقاولات

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مصراوي Masrawy

ننشر قائمة التعويضات الجديدة لعقود المقاولات

03:50 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

ننشر قائمة التعويضات الجديدة لعقود المقاولات

المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

حصل "مصراوي" على قائمة بنسب التعويضات لعقود مقاولات الأعمال طبقا لقانون تعويض المقاولين رقم 84 لسنة 2017.

ووافق مجلس الوزراء، في وقت سابق، على اعتماد المقترحات الخاصة بتحديد أسس وضوابط نسب التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال الفترة من 1/ 3/ 2016 حتى 31/ 12/ 2016، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.

وتأتي تلك التعويضات عن الأعمال المنفذة بدءًا من 1 مارس 2016 حتى نهاية تنفيذ العقد، ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

من جانبه أكد المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن صرف التعويضات للمقاولين بمثابة حياة جديدة، خاصة وأن عدد كبير من الشركات أعلنت إفلاسها من قرار التعويم وحتى الان.

وأضاف "الدمراوي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قطاع المقاولات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد المصري عن القطاعات الأخرى، ومعظم الشركات عجزت عن استكمال المشروعات عقب قرار التعويم الأمر الذي يؤثر بالسلب على عمليات التنمية الاقتصادية.

وجاءت نسب التعويضات كما يلي:

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مصراوي Masrawy

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