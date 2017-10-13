الصحة تحذر من شراء دواء مغشوش للكبد.. وتؤكد: نراقب تجارة "الفيسبوك"

كتب - أحمد جمعة:

حذرت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، من شراء دواء "هيومان ألبومين" لعلاج مرضى الكبد، مؤكدة وجود بعض العبوات المغشوشة بالأسواق.

وطالبت زيادة في تصريحات لمصراوي، بشراء "الألبومين" من فروع الشركة المصرية للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" للتأكد من سلامتها، موضحة أن الدواء متوفر ولا يوجد به نقص حاليا.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أعلنت ضبط كميات من مادة الألبومين البشري – "البروتين الأساسي في دم الإنسان"- خلال حملة شنتها على مخزن أدوية دون ترخيص.

وشددت رئيس إدارة الصيدلة على أن الإدارة تراقب تجارة الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ضبط أدوية مغشوشة ومهربة من وزارة الصحة لبيعها بالسوق السوداء.