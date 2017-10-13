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مصر تعلن دعمها لمرشحة فرنسا في سباق رئاسة اليونسكو

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مصراوي Masrawy

تعلن دعمها لمرشحة فرنسا في سباق رئاسة اليونسكو

03:41 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

مصر تعلن دعمها لمرشحة فرنسا في سباق رئاسة اليونسكو

المستشار أحمد أبو زيد

كتبت- إيمان محمود 

هنأ المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أودري أزولاي، مرشحة فرنسا لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بفوزها بأغلبية الأصوات في جولة الإعادة مع المرشحة المصرية مشيرة خطاب، متمنيًا لفرنسا الفوز بالمنصب في الجولة الأخيرة.

وقال على حسابه بموقع تويتر "خاضت مصر معركة انتخابات اليونسكو بكل شرف ومهنية وجدية ... مبروك للمرشحة الفرنسية وكل تمنياتنا لها بالفوز بالمنصب".

وفازت مرشحة فرنسا أودري أزولاي في جولة الإعادة التي جرت اليوم الجمعة، لاختيار المرشح الثاني الذي سينافس قطر في المرحلة الخامسة والأخيرة من انتخابات اليونسكو على منصب المدير العام، وذلك بحصولها على 31 صوتا مقابل 25 لمرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب.

وصرح بذلك رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو مايكل واربز، مشيرا إلى بطلان صوتين.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الحاسمة على منصب المدير العام في نحو الساعة السادسة ونصف مساء (بتوقيت باريس) بمشاركة مرشحة فرنسا اودري أزولاي والمرشح القطري حمد الكواري.

تغريدة المتحدث باسم وزارة الخارجية

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