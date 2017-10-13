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بالصور.. حي الجمرك بالإسكندرية يوزع "بلح" على الأهالي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حي الجمرك بالإسكندرية يوزع "بلح" على الأهالي

03:45 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

وزع موظفو حي الجمرك في الإسكندرية، بتوزيع محصول الحدائق المحيطة بديوان الحي من البلح على الأهالي والملاجئ والمستشفيات في المحافظة.

ومن جانبه، قال اللواء محمد عقل، رئيس حي الجمرك، إن توزيع البلح على أهالي الحي يأتي بناءًا على تعليمات محافظ الإسكندرية، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية.

وأضاف رئيس الحي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن السيارات التابعة للحي تجوب الشوارع لتوصيل البلح للأهالي داخل المنازل والمستشفيات والملاجئ.

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