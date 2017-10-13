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إحالة مدير الشباب والرياضة بالشهداء في المنوفية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة مدير الشباب والرياضة بالشهداء في المنوفية للتحقيق

03:43 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، إحالة مدير إدارة الشباب والرياضة ومدير نادي الفتح الرياضي بالمدينة للتحقيق.

جاء ذلك عقب مرور فرق الإشراف والمتابعة، حيث تبين إغلاق نادي الفتح الرياضي وعدم تواجد أي من الموظفين والعمال، ولذلك تم إحالة مدير النادي للتحقيق بالشؤون القانونية بالمجلس.

كما تبين إغلاق مديرية الشباب والرياضة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية أمس الخميس، وإحالة مديرها للتحقيق.

وأكد بيومى، أنه سوف يتم تفعيل جهاز البصمة الإلكترونية بكافة المصالح الحكومية، لتوفير الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة ممكنة.

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