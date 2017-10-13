إصابة هارب من حكم بالحبس أثناء مطاردته للقبض عليه في سوهاج
إصابة هارب من حكم بالحبس أثناء مطاردته للقبض عليه في سوهاج
03:36 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
ارشيفية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
أصيب محكوم عليه بالسجن 3 سنوات بكسر بالكاحلين، اليوم الجمعة، أثناء ضبطه بمعرفة قوات مباحث مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، عقب تسلقه سور والقفز من أعلاه في محاولة منه للهرب من القوات.
وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال إخطارًا، بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة والقوة المرافقة بناحية جزيرة المنتصر دائرة المركز لملاحظة الحالة الأمنية شاهدوا المحكوم عليه "جمال خيري حسن هريدي" ويقيم بذات الناحية، والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فـي القضية رقم 7977 جنايات المركز لسنة 2017 كلي رقم 1480 جنوب سوهاج "سرقة" غيابي 3 سنوات، وحال ضبطه قام بالفرار بتسلق أحد الأسوار والقفز
محاولاً الهرب ما نتج عنه إصابته بكسر الكاحلين.
وجرى السيطرة عليه وضبطه ونقله إلى المستشفى المركزي تحت الحراسة اللازمة.
حُرر محضراً بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيقات .
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