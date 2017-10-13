اليوم.. قطع المياه عن 11 منطقة بأسوان 14 ساعة لأعمال الصيانة

أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت إدارة الإعلام بديوان عام محافظة أسوان، بيانًا حول قطع مياه الشرب، اليوم الجمعة، عن 11 منطقة بمدينة أسوان لمدة 14 ساعة.

وبحسب البيان، فإن إجراء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع الصرف الصحي بمنطقة بركة الدماس، سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (بركة الدماس، وشارع الغازات، ومطلع المحمودية، وحي المحمودية، والمدينة الصناعية القديمة، وطريق السادات بالكامل، وحى خالد بن الوليد ، ومدينة ناصر ، وحى العقاد ، وخلف التأمين الصحى ، ومنطقة بازار الرفاعي) اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة العاشرة من صباح الغد السبت.