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حسام البدري يتراجع عن معاقبة «متعب»

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حسام البدري يتراجع عن معاقبة «متعب» حسام البدري يتراجع عن معاقبة «متعب»

التحرير

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كشف مصدر داخل الأهلي أن الجهاز الفني قرر إغلاق ملف أزمة عماد متعب التي وقعت في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في الأسبوع الخامس للدوري الممتاز بعدما قام بإلقاء تيشيرت الاحماء على أرض ملعب السلام.

وأكد المصدر أن القرار جاء بعد مشاورات بين الجهاز الفني حيث قرر البدري عدم توقيع أي عقوبات مالية على اللاعب في ظل ضغط المباريات وحفاظا علي الهدوء والاستقرار داخل الفريق مع اقتراب المواجهة الحاسمة ضد النجم الساحلي في لقاء العودة ضمن منافسات دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

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واكتفي البدري فقط بمعاقبة اللاعب أمس بعدم السماح له بالتغيير عقابا له علي تصرفاته عندما دفع بأكرم توفيق بدلًا منه.

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