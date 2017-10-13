هل يتغلب هجوم الزمالك على الدفاع المنظم لطنطا؟ (تحليل)

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كتب-كريم قماح

يخوض فريق الزمالك مساء اليوم الجمعة مواجهة قوية أمام نظيره طنطا، فى مباراة الأسبوع الخامس من بطولة الدورى الممتاز.

يسعى الزمالك لحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل الاستمرار فى المنافسة على بطولة الدورى، التى غابت عن القلعة البيضاء خلال الموسمين الماضيين، بينما طنطا يسعى للظهور المشرف وعدم الخسارة، للإبقاء على حظوظه بالبطولة واستكمال سلسلة الأداء الجيد الذى يقدمه منذ بداية الموسم.

وتستعرض «التحرير» أهم النقاط الفنية لدى الفريقين قبل انطلاق صافرة المباراة.

الزمالك

اصطدم نيبوشا المدير الفنى للفريق، بإصابات بعض اللاعبين الأساسيين خلال المباريات الماضية، وعلى رأسهم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، بالإصابة بشد فى العضلة الضامة، والذى كان ضمن التشكيلة الأساسية لنيبوشا خلال الأربع جولات الأول، واضطر لتجهيز أحمد توفيق لشغل الجانب الأيمن، ولكن ترددت أنباء فى الساعات الأخيرة قبل انطلاق المباراة بنية الجهاز الفنى بالدفع بعلاء الشبلى خلال المباراة الأولى للاعب السورى بالقميص الأبيض.

إصابة أحمد مجدى خلال مواجهة طلائع الجيش بفترة توقف الدورى الماضية، الذى كان ضمن التشكيلة الأساسية للأبيض خلال الثلاث مواجهات الأولى، على الجانب الهجومى ما زال الثنائى أيمن حفنى ومحمد إبراهيم يخضعان للتدريبات العلاجية على أمل العودة خلال المباريات المقبلة.

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ويعتمد نيبوشا على اللعب بطريقة 4-2-3-1 ليحكم السيطرة على وسط الملعب الهجومى، ويعتمد الزمالك على التمريرات القصيرة داخل ملعب المنافس، واللعب على الأطراف، بالاعتماد على ثنائى الجبهات عبد الله جمعة ومؤيد العجان، وتمركز الثنائى محمد روقة خارج منطقة الجزاء، وضم داوودا بجوار باسم مرسي داخل منطقة الـ18، واختراقات أحمد مدبولى لما يتميز به من مهارات فردية وخلق مساحات للأطراف.

طنطا

يدخل طنطا اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد الأداء الجيد فى الجولات الماضية والفوز أمام وادى دجلة بثلاثية، وتحقيق 5 نقاط من أربع جولات، والتى تعتبر بداية قوية لأبناء السيد البدوى بعكس الموسم الماضي.

ويعتمد خالد عيد المدير الفني لفريق طنطا على التمريرات الطويلة وسرعات الثنائى حمادة الغنام ومصطفى أمين، لنقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية بشكل سريع، ويتميز أبناء السيد البدوى بالانسجام الدفاعى وغلق المساحات بصورة جيدة، نظرا لوجود لاعبين ذوي خبرة بالخط الخلفى أمثال رضا العزب ومحمد العشرى.

يدخل الزمالك المباراة وفى رصيده 8 نقاط فى المركز الرابع، بينما طنطا فى المركز العاشر برصيد 5 نقاط.