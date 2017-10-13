حزب الدستور يرفض تمديد حالة الطوارئ

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رفض حزب الدستور قرار رئيس الجمهورية، أمس الخميس، بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وحذر الحزب في بيان، اليوم، من «عواقب استمرار الاستخفاف بمواد الدستور والتمسك بنفس سياسة الاعتماد على قوانين استثنائية بزعم أنها ضرورية لمواجهة الإرهاب، وتحولها بعد ذلك إلى وضع دائم قد يستمر لعقود كما شهدنا في عهد الرئيس الأسبق مبارك، لمدة 30 عاما».

وأضاف البيان أنه «من غير المقبول مطلقا التحايل على نص الدستور الواضح في مادة 154، عبر تعليق حالة الطوارئ لمدة يومين فقط، ثم العودة لإعلانها مجددا باعتبار أنها مرحلة جديدة ستستمر لمدة 6 أشهر أخرى، بموافقة مجلس النواب الذي اعتاد إقرار كافة القوانين والمعاهدات التي تتقدم بها الحكومة دون أي نقاش حقيقي أو جدي».

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تنص المادة 154 من دستور 2014 على: «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».

وطالب حزب الدستور «السلطات المعنية بتقديم المبررات الضرورية لإعادة إعلان حالة الطوارئ، ومخالفة الدستور بشكل فج»، وأضاف البيان أنه «نرفض التمديد التلقائي لحالة الطوارئ، كما نشهد في شبه جزيرة سيناء، خاصة أنه من المفترض إننا مقبلون على عقد انتخابات رئاسية في مطلع العام المقبل، ومن غير المتصور إجراؤها في ظل إجراءات استثنائية تحد من حريات المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي».