الخارجية: ندعم مرشحة فرنسا في مواجهة قطر لرئاسة اليونسكو

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كشفت مصادر مطلعة على سير المنافسة على منصب رئاسة اليونسكو، أن مصر تتجه لدعم مرشحة فرنسا في جولة الحسم مساء اليوم في مواجهة المرشح القطري، وذلك بعد خسارة مشيرة خطاب مرشحة مصر أمام أودريه أزلاوي مرشحة فرنسا.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن مصر ‏خاضت معركة انتخابات اختيار مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بكل شرف ومهنية وجدية.

وأعرب أبو زيد، فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، عقب الإعلان عن نتائج جولة الإعادة لانتخابات اليونسكو، عن التهنئة للمرشحة الفرنسية، متمنيا لها النجاح والفوز بالمنصب.

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وحصدت أودريه أزولاى المرشحة الفرنسية لمنصب مدير عام اليونسكو 31 صوتًا، مقابل 25 صوتًا للمرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب، فى الجولة الفاصلة التى جمعتهما، اليوم الجمعة، لاختيار الفائز من بينهما بالمركز الثانى، لخوض الجولة الحاسمة أمام المرشح القطرى فى انتخابات اليونسكو.

يأتي ذلك بعدما تساوت المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب، مع المرشحة الفرنسية أودريه أزولاى، فى عدد الأصوات، خلال منافسات الجولة الرابعة، أمس الخميس، بـ18 صوتًا لكل منهما، وهو ما استدعى إجراء جولة تصويت بينهما، اليوم الجمعة، لاختيار الحائز على المركز الثاني، والذى يخوض جولة الحسم مع المرشح القطرى الحاصل على 22 صوتًا خلال منافسات الجولة الرابعة.