الخولي: لم ننته من «الرابعة للعفو الرئاسي» وقرار ملزم بعودتهم للعمل والدراسة

التحرير

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قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الشباب الذين صدر بحقهم عفو رئاسي يواجهون مشكلة في العودة سواء لعملهم أو دراستهم في حالة الطلبة، بسبب لوائح العمل وقوانين الجامعات الحالية.

وأضاف الخولي في لـ«التحرير»، أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لتذليل كافة العقبات أمام المُعفى عنهم، ليتمكنوا من العودة لحياتهم الطبيعية، ورفع أي حالة من الإحباط يعيشونها الآن، بعد الحبس وفقدان وظيفتهم أو تعطل دراستهم.

وشدد على أهمية الدمج المجتمعي للشباب المُعفي عنهم، حتى لا يكونوا عرضة للاستقطاب، أو الإضرار بالدولة، مشيرا إلى أن ملف الدمج تعمل عليه اللحنة بدعم من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أثناء لقاءه باللجنة في وقت ماضي.

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وأشار الخولي إلى أن المُعفى عنهم تواصلوا مع اللجنة بعد رفض جهات العمل أو الجامعات والمدارس عودتهم، مشددا على أن اللجنة تسعى لقرار ملزم يطبق على كافة المُعفى عنهم بقرار رئاسي، لافتا إلى «أننا مستمرين في تلقي الحالات، وبحث المواقف القانونية، ولا صحة فيما نشر عن أننا أوشكنا على الانتهاء من القائمة الرابعة».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر أكتوبر 2016 تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وأصدر الرئيس 3 قرارات جمهوريا بالعفو عن عدد من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا والصادر ضدهم أحكام قضائية، ونحن فى انتظار القائمة للعفو.