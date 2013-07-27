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بالصور.. الكويت تواصل فرز أصوات الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الأمة

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بالصور.. الكويت تواصل فرز أصوات الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الأمة بالصور.. الكويت تواصل فرز أصوات الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الأمة

بدأت فى الثامنة مساء اليوم عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلس الأمة الكويتى بمشاركة مندوبى المرشحين والقضاة المشرفين على الانتخابات.

ومن داخل مدرسة ثانوية عبد الله العتيبى للبنين بمنطقة الخالدية التابعة للدائرة الانتخابية الثالثة تابع" اليوم السابع" عمليات فرز الأصوات التى تجرى يدويا، حيث يعلن القاضى رئيس اللجنة الرئيسية بالمدرسة التى تضم عدة لجان فرعية اسم كل مرشح حاصل على أصوات الناخبين من واقع ورقة الاقتراع التى يتم اشهارها علنيا للمندوبين ووسائل الاعلان المتواجدة، ويتم الإعلان بصوت مرتفع حتى يدون مندوبى المرشحين الأرقام.

وتواجد عدد كبير من مندوبى المرشحين الذين يقومون بتدوين الأرقام الحاصل عليها مرشحيهم أولا بأول لإبلاغ حملاتهم الانتخابية بها .

ناصر العتيبى معد بتليفزيون الكويت قال لـ"اليوم السابع" إنه تم اللجوء للفوز اليدوى بعد الاعتراضات التى ساقها المرشحين والقضاة على الفرز الإلكترونى منذ عدة سنوات، لافتا إلى أن الفرز الإلكترونى عليه عدة مآخذ، منها وجود أخطاء فى الفرز وكانت تظهر مشكلة عندما يتم الطعن على النتيجة فيتم إعادة الفرز اليدوى من جديد، وقال إن الفرز اليدوى يعتبر الأفضل للقضاة ومندوبى المرشحين، حيث يتم إشهار كل صوت انتخابى من جانب القاضى، كما أنه فى الفرز اليدوى لا يشهد أخطاء مثل الفرز الإلكترونى، مؤكدا على أن عدد الناخبين الكويتيين لا يتطلب فرزا إلكترونيا .

وآلية الفرز بالانتخابات الكويتية تقوم على تجميع صناديق اللجان الفرعية داخل كل مدرسة ليقوم القاضى بعملية الفرز لصناديق كل اللجان الفرعية، ويعقب ذلك تشميع الصناديق الشفافة بالشمع الأحمر مع لصق نتيجة كل صندوق بالصندوق ذاته لإرسالها إلى اللجنة الرئيسية للدائرة الانتخابية، ويقوم كبير المستشارين بتجميع النتائج وإعلان أسماء العشرة مرشحين الفائزين بكل دائرة من الدوائر الخمس.

ومن المتوقع إعلان نتيجة الانتخابات فى الساعات الأولى من صباح الأحد بعد انتهاء عمليات الفرز.

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