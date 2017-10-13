بعد حضور زوجته حفل زفافه من أخرى.. العريس: «مراتي شجعتني» (صور)

التحرير

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"هسكنهم في بيت واحد وماحدش له حاجة عندي"، بهذه الكلمات علق ياسر جمعة عربان -الذي حضرت زوجته الأولى حفل زفافه من أخرى بكفر الشيخ- على تداول صور الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

منذ 10 سنوات تزوج "ياسر"، ورزقه الله بـ4 أطفال (ولدين - بنتين)، وسط حياة تكسوها السعادة والاستقرار، حيث يعمل كمهندس زراعي، قبل أن تراوده فكرة الزواج الثاني فأخبر زوجته "قالت لي اختار وأنا أخطبلك.. بدل ما تعلمها من ورايا".

ويوضح المهندس الزراعي في حديثه لـ"التحرير"، أن زوجته الأولى طالبته بضرورة إقامته وزوجته الثانية في نفس المنزل التي تقيم فيه "أهم حاجة تبقى جنبي"، لافتا بأن علاقتهما "نادرة الوجود".

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وقع اختيار ياسر على فتاة من محافظة الجيزة، تدرس بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، جمعتهما الصدفة أثناء قيامه ببعض الأعمال "أخبرت زوجتي وشجعتني على الذهاب لخطبتها.. وبقوا أصحاب"، يؤكد الزوج على العلاقة الجيدة التي تجمع زوجتيه "بيرغوا كل يوم بالساعات في التليفون".

يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر الماضي، تم حفل زفاف "ياسر" على زوجته الثانية في حضور الأولى "جلست معانا في الكوشة.. هما كانوا متفقين على كده".

وأعرب الزوج عن حزنه لانتشار صور حفل زفافه، معتبرا ذلك انتهاك خصوصية عائلته، لافتا بأنه أغلق هاتفه لفترة طويلة بسبب الشتائم التي كان يتلقاها، مؤكدًا أن "الموضوع عجب الرجالة بس".