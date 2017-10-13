«الطاهر»: لا توجد شكاوى في انتخابات الأطباء.. وسيناء خارج نطاق الخدمة

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أعلن الدكتور ايهاب الطاهر، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للأطباء عن سير العملية الانتخابية بشكل ناجح فى كافة المقرات الانتخابية بالمحافظات والبالغ عددها 27 مقرا ولا يوجد أي شكاوى حتى الآن.

وأضاف أن محافظة شمال سيناء هى المحافظة الوحيدة التى لم تتمكن اللجنة العامة من التواصل معها هاتفيًا أو إلكترونيًا بسبب ضعف شبكات الاتصال.

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وناشد رئيس اللجنة العامة جموع الاطباء بالتوجه للمقرات الانتخابية للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات التي تساهم في انتخاب مجلس نقابة قوي يحفظ لهم حقوقهم