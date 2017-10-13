بـ31 صوتًا.. مرشحة فرنسا تفوز على مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو

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حصدت أودريه أزولاى المرشحة الفرنسية لمنصب مدير عام اليونسكو 31 صوتًا، مقابل 25 صوتًا للمرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب، فى الجولة الفاصلة التى جمعتهما، اليوم الجمعة، لاختيار الفائز من بينهما بالمركز الثانى، لخوض الجولة الحاسمة أمام المرشح القطرى فى انتخابات اليونسكو.

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يأتي ذلك بعدما تساوت المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب، مع المرشحة الفرنسية أودريه أزولاى، فى عدد الأصوات، خلال منافسات الجولة الرابعة، أمس الخميس، بـ18 صوتًا لكل منهما، وهو ما استدعى إجراء جولة تصويت بينهما، اليوم الجمعة، لاختيار الحائز على المركز الثاني، والذى يخوض جولة الحسم مع المرشح القطرى الحاصل على 22 صوتًا خلال منافسات الجولة الرابعة.