نزع السلاح من حماس والأسرى.. قضايا عالقة على هامش المصالحة الفلسطينية

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رغم نجاح الوساطة المصرية في إتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة، لم تزل هناك العديد من التساؤلات العالقة حتى الآن، حول مستقبل الاتفاقية خلال الفترة المقبلة بعد انقسام دام نحو 12 عامًا، وضمانات عدم خرقها من قبل حماس، وما إذا كانت قضية الأسرى ونزع السلاح من حماس وتسليم الجنود الإسرائيليين محور اتفاق على الطاولة في الوقت الحالي من عدمه، وهل ستخضع حماس لاشتراطات إسرائيل للتخلي عن سلاح المقاومة، والآليات التي سيتم الاتفاق عليها بشأن تأمين المعابر.

«التحرير» تواصلت مع عدد من القيادات الفلسطينية المطلعة على سير الاتفاق منذ اللحظات الأولى، لمعرفة تفاصيل ما تم الاتفاق عليه داخل الغرف المغلقة في محاولة للإجابة على التساؤلات العالقة بشأن تلك القضايا.

قيادي بـ«فتح»: اتفاق القاهرة اللبنة الأولى لإعادة القضية الفلسطينية للطاولة الإقليمية

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن مصر استطاعت إنجاز ما لم يستطع الآخرون إنجازه في ظل الوضع الدولي الخطير الذي كاد يعصف بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية نجحت في لم شمل الفرقاء الفلسطينيين من خلال التحرك بشكل فاعل ورسمي لإنهاء حقبة سوداء في تاريخ فلسطين، والتي شهدتها على مدى أكثر من 10 سنوات كاملة من الانقسام، لافتًا إلى أن اتفاق المصالحة الذي تم برعاية مصرية يعتبر اللبنة الأولى في الطريق الذي تسعى إليه مصر لتحريك العملية السلمية وإعادة القضية الفلسطينية بقوة إلى الطاولة الإقليمية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

وأكد الحرازين في تصريحاته لـ«التحرير»، أن الاتصالات المكثفة والتحركات التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير خالد فوزي، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، لرأب الصدع الفلسطيني انتهت في اتفاق القاهرة إلى تمكين حكومة الوفاق الوطني وآليات العمل المتعلقة بها، والمتضمنة جداول ومواعيد لتنفيذ الخطوات المتتالية من خلال دعوة كافة الفصائل للمشاركة فى العشرين من شهر نوفمبر المقبل، وتسليم حكومة الوفاق كافة المؤسسات، ووضع إشراف كامل على حركة المعابر.

وأضاف الحرازين أنه لايمكن إغفال الدور الكبير الذي قامت به بعض البلدان لحل الأزمة الفلسطينية مثل الأردن.

عامر: «حماس» ترفض وضع قضية الأسرى وسلاح المقاومة على طاولة المفاوضات

الإعلامي الفلسطيني، أسامة عامر، قال فى تصريحاته لـ«التحرير»، إن مسار اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس في القاهرة يختلف تمامًا عن كافة المسارات التي شهدتها القضية الفلسطينية طوال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن فلسطين شهدت انقسامًا لمدة أكثر من 12 عامًا.

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وأوضح عامر أن اتفاقية القاهرة عام 2005 أسست لدخول حماس المسار السياسي بعد أن كان يتم التعامل معها على أنها حركة مقاومة معارضة ومسلحة، إلى أن تم توقيع تلك الاتفاقية التي أعطت لحماس الحق في المشاركة في القرار السياسي والسلطة، من خلال الدخول في انتخابات منظمة التحرير والانتخابات التشريعية، إلا أن فوز حماس في انتخابات 2006 وعدم اعتراف حركة فتح بها، وما نتج عنه من الاشتباك اللفظي والانقسام بعد ذلك، لنشهد وجود حكومتين فى رام الله وغزة، ما دعا مصر إلى استضافة عشرات الجلسات للمصالحة بين الطرفين، وعقد جولات عدة للحوار، كما تم توقيع أكثر من اتفاق برعاية أكثر من دولة، إلا أن مصر تظل صاحبة الدور المحوري في تلك الاتفاقيات.

وأضاف عامر أن حماس ترفض وضع قضية الأسرى ونزع سلاح المقاومة على طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أن كافة الفصائل الفلسطينية لها أجنحة مسلحة بما فيها حركة فتح، وأن حماس تفرق بين القضايا الحياتية المتعلقة بالسلطة وبين قضية الأسرى ونزع سلاح المقاومة، كما أن مصر مقتنعة بوجهة نظر حماس فيما يتعلق بهذا الشأن، فالمقاومة حق مشروع، واختتم قائلًا: «لن تكون هناك قضية عليها إجماع مثل قضية السلاح حتى يتم تحرير الأرض».

الطلالقة: «حماس» أودعت 500 اسم لدى مصر للمطالبة بالإفراج عنهم مقابل تسليم الجنود الإسرائيليين

وفى سياق موازٍ قال الدبلوماسي الفلسطيني صبري الطلالقة لـ«التحرير»، إن مصر تسير بخطوات متدرجة في القضية الفلسطينية لضمان عدم خرق المصالحة، لافتًا إلى أن مصلحة الفلسطينيين تقتضى العمل وفقًا لما نص عليه اتفاق عام 2005، لو أن إسرائيل ليست بمعزل عن الاتفاق وترغب في الاستفادة من المصالحة عبر أمرين، الأول يتمثل في حل قضية نزع السلاح من حماس، إلا أن قيادات تلك الحركة تخشى مواجهة قواعدها في ذلك الأمر، والثاني يشمل حل قضية الأسرى.

وتابع: «لدىَّ معلومات بأن حماس أودعت لدى مصر 500 اسم من الأسرى، وطالبت بإخراجهم مقابل تسليم الجنود الإسرائيليين».

كانت حركتا فتح وحماس قد وقعتا اتفاق مصالحة جديدة على أمل إنهاء الانقسام الذي دام لعقد كامل، واتفقا خلاله على مصالحات سابقة لم تكلل بالنجاح.

ويأتي الاتفاق الجديد برعاية مصرية وسط أجواء من التفاؤل بعد إعلان حركة حماس حل لجنتها المركزية في قطاع غزة وتمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من إدارة شئون القطاع.

ووقع الاتفاق كل من عزام الأحمد، رئيس وفد حركة فتح، وصالح العاروري، رئيس وفد حماس، وفي حضور مدير المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي.

وجاء في نص الاتفاق أن الحركتين اتفقتا على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسئولياتها الكاملة في إدارة شئون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.