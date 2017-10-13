ضبط هارب من حكم بالإعدام مُختبئًا داخل شقة في 15 مايو

كتب – سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، عاطل مطلوب ضبطه للتنفيذ في حكم بالإعدام أثناء تواجده بدائرة قسم 15 مايو.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو مفادها أن "خالد.أ" 39 سنة، عاطل، مقيم الصف، جيزة، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2904/6682 لسنة 2015م جنايات 15 مايو "قتل عمد" والمقضي فيها بالإعدام، يتردد على دائرة القسم.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت أحدها عن ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به.

تم حجزه بقسم شرطة 15 مايو، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.