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ضبط هارب من حكم بالإعدام مُختبئًا داخل شقة في 15 مايو

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مصراوي Masrawy

ضبط هارب من حكم بالإعدام مُختبئًا داخل شقة في 15 مايو

03:22 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

ضبط هارب من حكم بالإعدام مُختبئًا داخل شقة في 15 مايو

كتب – سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، عاطل مطلوب ضبطه للتنفيذ في حكم بالإعدام أثناء تواجده بدائرة قسم 15 مايو.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو مفادها أن "خالد.أ" 39 سنة، عاطل، مقيم الصف، جيزة، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2904/6682 لسنة 2015م جنايات 15 مايو "قتل عمد" والمقضي فيها بالإعدام، يتردد على دائرة القسم.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت أحدها عن ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به.

تم حجزه بقسم شرطة 15 مايو، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

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مصراوي Masrawy

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