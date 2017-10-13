مصدر قضائي: انتخابات مقعد "جرجا" أولى مهام "الهيئة الوطنية للانتخابات"

كتب- طارق سمير:

قال مصدر قضائي، إن أول مهام الهيئة الوطنية للانتخابات، ستكون تولى مسئولية الانتخابات التكميلية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، لخلو مقعدها بمجلس النواب بعد وفاة نائبها هرقل وفقي، مضيفًا أن الهيئة تنتظر تشكيل جهازها التنفيذي بعد تحديد مقر رسمي لها للبدء في تحديد قواعد العملية الانتخابية لمقعد النائب بمركز جرجا.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر ايمه لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، أن مجلس النواب من المقرر إرسال خطاب رسمي للهيئة، لإعلامها بضرورة إجراء انتخابات تكميلية على مقعد جرجا بسوهاج لتصدر الهيئة القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، ومن ثم فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة لسحب المستندات وتقديم الأوراق المطلوبة عند الترشح، لفحصها والتحقيق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المرشحين.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، القرار رقم 503 لسنة 2017، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية الانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين، نائب رئيس محكمة النقض.

وتتولى الهيئة، حسب الدستور، إدارة جميع الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية التي تجرى في البلاد، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها.

يشكل مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة، وعضوية المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود محمد عبدالحميد سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار ياسر السيد أحمد أحمد على المعبدي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.

والمستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس سعد حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هانى محمد على محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالسلام محمود عبدالسلام محمد رمضان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أبوضيف باشا خليل، والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق، نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.